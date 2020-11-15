بكلفة 124 مليون يورو… توقيع عقد تأهيل محطة توليد الكهرباء في حلب قريباً

أكد وزير الكهرباء غسان الزامل، أنه سيتم توقيع عقد إعادة تأهيل محطة توليد حلب خلال الشهر الجاري، وبتكلفة 124 مليون يورو، موضحاً أن ذلك سيتم “بقدرات وطنية وبعض مساعدة من الأصدقاء”.



ويأتي حديث الوزير الزامل خلال جلسة مجلس الشعب، حيث بيّن أن الوزارة تعمل على تأهيل المحطات التي دُمرت وإنشاء محطات جديدة ضمن الإمكانيات المتاحة.



وأضاف أن هناك معاناة كبيرة في تأمين الغاز والفيول، حيث يصل للمحطات حالياً بين 9 – 10 مليون متر مكعب غاز يومياً، وهي تحتاج 18 مليون متر مكعب، كما يصل بين 5 – 6 آلاف طن فيول يومياً بينما تحتاج المحطات 10 آلاف طن.



كما قال الوزير: “إنتاج الكهرباء سيرتفع إلى 3200 ميغا واط بداية الشهر القادم في أحسن الأحوال، بينما الحاجة هي إلى أكثر من 7 آلاف ميغا، ولكم التقدير كيف سيكون وضع هذا الشتاء”.



وأشار إلى أنه مع عدالة التقنين، والمشكلة ليست فقط في ريف دمشق بل في كل المحافظات، لكن هذه الإمكانيات المتاحة حالياً وهي 2500 ميغا واط.



وفي 8 من شهر تشرين الثاني الحالي، أعلن وزير الكهرباء أن صيانة الأعطال الموجودة في الشبكة الكهربائية قد تستغرق 3 أشهر، وسبق أن أكد الوزير أن واقع الكهربائي في سورية خلال فصل الشتاء القادم سيعاني من عدة صعوبات، خاصةً مع توجه المواطنين للاعتماد على الطاقة الكهربائية، نتيجة عدم توفر المحروقات والغاز.