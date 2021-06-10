بقيمة فاقت 29 مليون دولار..استيراد 90 ألف طن ذررة صفراء

بين مدير مؤسسة الأعلاف عبد الكريم شباط انه بدعم حكومي تم استيراد كمية 90 ألف طن من الذرة الصفراء من روسيا بقيمة 29.7 مليون دولار، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى وصلت منذ 15 يوماً وحالياً وصلت الكمية كاملة.



ولفت إلى أنه بمجرد وصول الدفعة الأولى منذ 15 يوماً إلى الميناء التي وصلت لمصلحة المؤسسة التي تبيع الذرة للمربيين بسعر التكلفة ولا تربح، اضطر تجار الأعلاف لتخفيض سعر مبيع الذرة بين 100 إلى 150 ألف لكل طن.



وأشار إلى أن أننا كمؤسسة الأعلاف كنا قد فتحنا باب البيع للذرة الصفراء بكميات كبيرة وانتهت الدورة العلفية بتاريخ 31 أيار وخلال الدورة تم توزيع كميات جيدة بسعر 910 ليرات للكيلو الواحد، لافتاً إلى أنه منذ بداية العام الحالي تم توزيع أكثر من 53 ألف طن من الذرة الصفراء لمربي الدواجن وجهات القطاع العام كمؤسسة الدواجن ومؤسسة المباقر وغيرها.



وأكد أنه إضافة لكمية الـ90 ألف طن من الذرة الصفراء التي تم توريدها مؤخراً استلمت المؤسسة حصتها من المواد العلفية الممولة من الدولة التي يستوردها القطاع الخاص والتي بلغت 36 ألف طن.



وأفاد بأن الكمية التي وفرتها المؤسسة منذ بداية العام وحتى تاريخه من مادة الذرة الصفراء بلغت 126 ألف طن وهذه الكمية تعادل ما استوردته المؤسسة خلال السنوات العشر الماضية مجتمعة وفي حال مقارنة الكمية الموجودة لدى المؤسسة حالياً من الذرة مع الكميات التي كانت موجودة لدى المؤسسة في الأعوام الماضية فإنها تعتبر كميات كبيرة جداً ونحن كمؤسسة سنستمر بتوفير الأعلاف وسنستورد كميات جديدة.



وأوضح أن توفير كميات كبيرة من الأعلاف من المؤسسة مؤخراً كان له تأثير كبير جداً على انخفاض أسعار الفروج حالياً في الأسواق، التي من الممكن أن تنخفض أكثر خلال الأيام القادمة.



وأشار إلى أننا كمؤسسة الأعلاف ومع وصول مادة الذرة نسعى لافتتاح دورة علفية جديدة، مبيناً أنه تم تمويلنا بالقطع الأجنبي من المصرف المركزي عند استيراد الذرة لكننا ننتظر لنعرف ماذا سندفع للمصرف بالليرة السورية من أجل أن نعرف ما سعر المبيع الذي سنحدده عند افتتاح الدورة العلفية، ونحن لن نربح وكذلك نسعى ألا نخسر إنما نريد أن نعرف ما سعر التكلفة وسنبيع للمربين بسعر التكلفة.



ولفت إلى أننا بانتظار تعليمات وزارة المالية بخصوص ما يترتب على المؤسسة من مبالغ بالليرة السورية للمصرف المركزي من أجل تحديد سعر مبيع الذرة خلال الأيام القليلة القادمة.



وأشار إلى أن مؤسسة الأعلاف كانت تعطي العام الماضي كل مربي فروج 100 غرام من الذرة الصفراء عن كل فروج وعند افتتاح الدورة العلفية الجديدة سيتم إعطاء المربي أقل شيء 1000 غرام عن كل فروج، لافتاً إلى أن هذه الكمية لا تغطي حاجة الفروج كاملة إنما تغطي مابين 40 و50 بالمئة من حاجة الفروج الواحد، مشيراً إلى أن مؤسسة الأعلاف توفر جزءاً من حاجة الفروج من الذرة الصفراء، والقطاع الخاص يوفر الجزء الآخر.



وختم بأن هناك دعماً كبيراً من الحكومة وفقط لمادة الذرة الصفراء، تبلغ قيمة الدعم 30 مليون دولار وهذا رقم كبير لكننا نسعى للحصول على مساعدة الجهات الوصائية الأخرى بخصوص تخفيض أسعار الفروج ولأننا وفرنا لقطاع الدواجن هذه الكميات الكبيرة وأعطيناهم إياها بسعر رخيص سينعكس هذا الانخفاض على أسعار منتجات قطاع الدواجن في السوق للمواطن وهذا الأمر يتم متابعته من وزارة التموين.



الوطن