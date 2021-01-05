بقيت الصفقات سرية دون أن تعلن سوق دمشق للأوراق المالية تفاصيلها.. نحو 5 مليارات ل.س قيم الصفقات المنفذة في 2020

شهدت "سوق دمشق للأوراق المالية" خلال العام الماضي تنفيذ 31 صفقة ضخمة على أسهم بعض الشركات المدرجة فيها، بقيمة إجمالية تجاوزت 4.67 مليارات ليرة سورية، وجميعها بقيت سرية دون أن تعلن السوق تفاصيلها.





ويعد مبلغ الصفقات الضخمة المذكور صغير مقارنةً بقيم مثيلاتها المنفذة خلال 2019، حيث تم حينها تنفيذ 48 صفقة ضخمة بقيمة ناهزت 16.4 مليار ليرة، ومعظم تلك الصفقات بقي سرياً أيضاً، فيما كشفت السوق تفاصيل صفقة واحدة فقط.



وجمع "الاقتصادي" في التقرير الآتي تفاصيل تلك الصفقات الضخمة المنفّذة خلال العام الماضي 2020:



كانون الثاني



– صفقة ضخمة على أسهم "بنك سورية والمهجر" بحجم 91,172 سهماً وقيمة 65,051,222 ل.س.



– صفقة ضخمة على أسهم "MTN" بحجم 75,000 سهم وقيمة 620,100,000 ل.س.



– صفقة ضخمة على أسهم "بنك بيبلوس" بحجم 3,059,994 سهماً وقيمة 1,269,897,510 ل.س، وكانت أكبر صفقات 2020.



آذار



– 6 صفقات ضخمة على أسهم "بنك سورية والخليج" بحجم 450,000 سهم وقيمة 171,675,000 ل.س.



– صفقة ضخمة على أسهم "بنك سورية الدولي الإسلامي" بحجم 160,000 سهم وقيمة 98,400,000 ل.س.



– صفقة ضخمة على "سورية والخليج" بحجم قدره 131,283 سهماً بنحو 50 مليون ل.س.



أيار



– صفقة ضخمة واحدة على أسهم "بنك البركة" بحجم 24,635 سهماً وقيمة 30,079,335 ل.س.



حزيران



– صفقتان ضخمتان على أسهم "سورية الإسلامي" بحجم قدره 125,000 سهم وقيمة 111,750,000 ل.س.



– 4 صفقات على أسهم "سورية الإسلامي" بحجم 286,294 سهماً وقيمة 251,652,426 ل.س.



– صفقتان ضخمتان على أسهم "بنك سورية والخليج" بحجم مليون سهم وقيمة 370.5 مليون ل.س.



آب



– صفقتان ضخمتان على أسهم "بنك سورية والخليج" بحجم قدره 149,900 سهم وقيمة إجمالية بلغت 57,561,600 ل.س.



أيلول



– صفقتان ضخمتان على أسهم "بنك سورية والخليج" بحجم قدره 600,100 سهم وقيمة 230,438,400 ل.س.



تشرين الثاني



– صفقة ضخمة على أسهم "بنك سورية الدولي الإسلامي" بحجم 290,021 سهماً وقيمة 249,708,081 ل.س.



– صفقة ضخمة على أسهم "بنك الشام" بحجم قدره 41,273 سهماً وقيمة 46,019,395 ل.س.



– صفقة ضخمة على أسهم "بنك قطر الوطني" بحجم 53,872 سهماً وقيمة 39,164,944 ل.س.



– صفقة على أسهم "المصرف الدولي للتجارة والتمويل" بحجم 150,000 سهم وقيمة 117.45 مليون ل.س.



– صفقة على أسهم "بنك بيمو السعودي الفرنسي" بحجم 75,000 سهم وقيمة بلغت 51.75 مليون ل.س.



كانون الأول



– صفقة ضخمة على أسهم "بنك سورية الدولي الإسلامي" بحجم 1,000,000 سهم وقيمة 850.5 مليون ل.س.



– صفقة ضخمة على أسهم "شركة العقيلة للتأمين التكافلي" بحجم قدره 71,084 سهماً، وقيمة 30.85 مليون ل.س.



ووصل حجم تداولات السوريين في بورصة دمشق إلى حوالي 29 مليون سهم، بقيمة قاربت 22 مليار ليرة سورية خلال 2020، وبمتوسط حجم تداول قدره 137 ألف سهم وقيمة 104 ملايين ليرة تقريباً موزعة على 211 جلسة تداول.



وتحدد قيمة الصفقات الضخمة بقيمة لا تقل عن 25 مليون ليرة، ويعود للسوق الحق المطلق بالإعلان عن هذه الصفقات المنفذة بالطرق التي تراها مناسبة، بحسب دليل الصفقات الضخمة وتعديل الصفقات المنشور ضمن موقع السوق.



وفي الصفقات الضخمة يكون بائع الأسهم يَعلم مشتريها غالباً، ويشترط لتنفيذها إدخال الأوامر الخاصة بها إلى نظام التداول الإلكتروني من قبل الوسيط البائع والوسيط المشتري خلال فترة الصفقات الضخمة والتي تلي فترة التداول المستمر، أي الواحدة ظهراً وتستمر 15 دقيقة، وفي حال عدم إدخال الأوامر الخاصة بها من أحد طرفي العملية خلال الفترة المحددة يتم إلغاؤها.



ويجري تنفيذ الصفقات الضخمة على أي سعر من الأسعار التي تقع ضمن الحدود السعرية المحددة من قبل السوق، خلال فترة التداول المستمر لنفس يوم تنفيذ الصفقة الضخمة، وتستثنى أسعار الصفقات الضخمة من حساب السعر الوسطي اليومي للورقة المالية.





الاقتصادي