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بقعة مازوت تتسبب بانزلاق عشرات السيارات على طريق دمر بدمشق

شهد طريق شارع الواصل في منطقة دمر بدمشق تسجيل عدة حوادث انزلاق لسيارات، لم تسفر عن أية أضرار أو إصابات.

وأوضح رئيس بلدية منطقة مشروع دمر إميل حتمل في حديثه  أن سبب الانزلاقات يعود لتسرب كميات من مادة المازوت من صهريج على الطريق الواصل من الجزيرة 16 لشارع الواصل لنزلة الفرن، ظهر السبت”.

وأكد حتمل لتلفزيون الخبر “أن ورشات المحافظة قامت بوضع رمل على كامل الشارع وتم معالجة الموضوع بشكل فوري وسريع.”


وأضاف حتمل أنه لم “تسجل أي حادثة سير أو اصابات على الطريق وهو سالك للسيارات بشكل كامل منذ صباح الأحد.”
يذكر أنه تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” مقطع فيديو يظهر انزلاق سيارات بشارع في منطقة مشروع دمر بدمشق، السبت.