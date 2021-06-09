بفضل الطلب على الوقود.. أسعار «النفط» تحلق

صعدت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الأربعاء، بفضل مؤشرات على طلب قوي للوقود في الاقتصادات الغربية، بينما تبددت احتمالات عودة إمدادات إيرانية، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي إنه من المستبعد رفع العقوبات المفروضة على طهران.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو ما يعادل 0.4 % إلى 72.54 دولار للبرميل، بعد أن لامست في وقت سابق 72.83 دولار للبرميل، وزاد برنت 1% أمس الثلاثاء.



أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفعت 31 سنتا أو ما يعادل 0.4 % إلى 70.36 دولار للبرميل، وصعدت أسعار الخام أمس الثلاثاء 1.2 %.



وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ نمو استهلاك الوقود هذا العام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للنفط، 1.49 مليون برميل يومياً، ارتفاعا من توقع سابق عند 1.39 مليون برميل يومياً.



وفي مؤشر إيجابي آخر، تظهر بيانات للقطاع أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت، الأسبوع الماضي.