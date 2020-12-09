بغداد.. احتجاجات إقليم كردستان مستمرة

دعا الرئيس العراقي " برهم صالح" سلطات إقليم كردستان لتلبية مطالب المحتجين بعد أن تجددت الاحتجاجات في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، صباح اليوم الثلاثاء، بعد يوم من احتجاجات وأعمال عنف قتل فيها شخصان وأصيب عدد آخر بجروح.



مصدر صحفي في إقليم كردستان قال إن: «التوتر لا يزال سيد الموقف في السليمانية، ثاني أكبر محافظات الإقليم، خاصة في البلدات والقرى البعيدة عن مركز السليمانية».



وأشار إلى أن «هناك تأهباً أمنياً كبيراً في السليمانية، حيث انتشرت قوات الأمن تحسباً لانتشار الاحتجاجات على نطاق أوسع».



وكان متظاهرون قد خرجوا في السليمانية، أمس الاثنين، إلى الشوارع احتجاجاً على تأخر صرف رواتب الموظفين منذ أشهر عدة، وطلباً لتحسين الخدمات المتردية مثل الكهرباء والوقود.



وتخللت تلك الاحتجاجات، أعمال عنف قتل فيها شخصاً وأصيب أكثر من 10 آخرين على الأقل، كما تعرضت مقار الأحزاب الحاكمة في الإقليم وتلك المعارضة إلى الحرق.



ويعاني إقليم كردستان العراق من أزمة اقتصادية خانقة، بسبب فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، مما جعل حكومة الإقليم عاجزة عن دفع الرواتب منذ أشهر.