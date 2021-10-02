بعيداً عن الحميات الشاقة.. فواكه تحرق الدهون وتساهم في إنقاص الوزن

يرتبط في أذهان الكثير من الأشخاص أن الحميات الغذائية والتمارين الرياضية الشاقة سبيل إنقاص الوزن الوحيد الذي يحقق الهدف المنشود بفاعلية.



لكن ما يجهله الكثيرون هو أن هناك أنواع من الفواكه إدراجها في النظام الغذائي يساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن.



نرصد، في السطور التالية، أبرز الفواكه التي تؤدي هذا الغرض ويجد معها من يعتمدها تحقيق أهدافه في الوصول للوزن المثالي:



-التفاح: أكثر الأطعمة الغنية بالألياف في العالم، والتي تلعب دوراً حاسماً في تقليل دهون البطن، حيث ثبت أن زيادة الاستهلاك اليومي للألياف القابلة للذوبان تقلل دهون البطن بمرور الوقت.



– المشمش: مصدراً جيداً للألياف غير القابلة للذوبان للأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً قليل الدسم، وبدورها تمتص هذه الألياف كمية أعلى من الماء مقارنة بالأطعمة الأخرى، ما يؤدي إلى الشعور بالشبع لفترة أطول.



– الأفوكادو: تعمل الكميات الكبيرة من أحماض أوميغا 9 الدهنية، على تعزيز الأيض وحرق الدهون.



– الموز: يساعد الموز على الشعور بالشبع لفترات أطول، كما يساعد محتواه العالي من المغنيسيوم والبوتاسيوم في حل مشاكل الانتفاخ والهضم.



– الشمام: تساعد المركبات المضادة للالتهابات في الشمام على التخلص من السموم والشوائب، التي تعيق قدرة الجسم على حرق الدهون.



– جوز الهند: يساعد على الشبع بسرعة ولفترات أطول، ما يقلل استهلاك الأغذية الأخرى ويخفض الوزن، كما تساعد الدهون الثلاثية الموجودة فيه على تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون.



– الليمون: يُعرف الليمون بقدرته على تطهير الجسم، خاصة الكبد، والكبد السليم يساعد على حرق الدهون ومنع تراكمها.