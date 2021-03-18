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بعضها سيدهشك.. فوائد صابون الغار “الصابون الحلبي” على البشرة

يعتبر الصابون الغار أو مايسمى بالصابون الحلبي واحداً من أقدم أنواع الصابون المستخدم في العالم، ويُعد نوع من أنواع الصابون المُصنَّع من زيت الزيتون أو من زيوت نباتية أخرى وسمي كذلك لأن مدينة حلب في سوريا هي أقدم وأشهر المدن في صناعته.

 ولصابون الحلبي فوائد عديدة أبرزها علاج العديد من الأمراض الجلدية، ويساعد أيضاً في علاج قشرة الرأس ومشاكل فروة الرأس الأخرى.

 وإليكِ سيدتي أبرز فوائد صابون الغار لبشرة الوجه:


– يصفّي البشرة، ويوحّد لونها.


– يزيل حب الشباب.


– يساعد في التخلص من البقع الداكنة والكلف والرؤوس السوداء.


– يترك البشرة ناعمة.


– يرطب البشرة بعمق.


– يفتح لون البشرة، ويحميها من أشعة الشمس.


– يعالج الأكزيما وجفاف الجلد.


– يترك للجلد رائعة عطرة.