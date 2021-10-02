بعد 4 أيام على إنجابها طفلاً سليما .. وفاة الممرضة المصابة بفيروس كورونا في حمص

توفيت الممرضة ديمة العيسى، وهي من ممرضات مشفى الباسل الإسعافي بحي الزهراء، يوم الخميس الماضي إثر إصابتها بفيروس كورونا الذي انتقل إليها خلال عملها في المشفى.



وكانت العدوى انتقلت إليها خلال فترة حملها، وبعد أن أتمت شهرها الثامن، اضطر الأطباء في المشفى للتدخل جراحياً في محاولة لإنقاذ حياتها وحياة طفلها (حسين) منذ 4 أيام بعد تراجع حالتها الصحية، حيث أنجبته وهو سليم وبصحة جيدة إلا أنها فارقت الحياة لاحقا.



وقال مدير مشفى الباسل الدكتور علي جبر إن” الفقيدة كانت من الممرضات النشيطات في المشفى، والتي نالت محبة واحترام زملائها والمرضى على حد سواء، وتمتعت بسمعة طيبة مع تفانيها وإخلاصها لعملها في خدمة المرضى، حتى انتقلت لها العدوى وتسببت بوفاتها”.



وفي وقت سابق، أشار الدكتور جبر أنه” تم تشخيص إصابة الممرضة سابقاً بكورونا و تتلقى العلاج المنزلي،وتم قبولها في قسم العزل بالمشفى نتيجة سوء حالتها الصحية المتمثلة بإلتهاب قصبات حاد و زلة تنفسية مع نقص أكسجة / ٧٥ /”.



وأوضح أنه” بعد وجود خطر على حياة الأم وطفلها، تقرر إجراء عمل جراحي إسعافي، حيث أنجبت مولوداً ذكرا حي وبصحة جيدة، وتم وضعه في الحواضن للمراقبة، ثم تم تخريجه بصحة جيدة بعد التأكد من عدم إصابته بالفيروس” .



يذكر أن سوريا خسرت عددا غير قليل من الأطباء في مختلف المحافظات إثر إصابتهم بالفيروس، وكان لدمشق النصيب الأكبر منهم ثم حلب ومن بعدها حمص بسبب طبيعة عملهم وتماسهم المباشر مع المرضى.



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