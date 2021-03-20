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بعد 4 أشهر على تعيينه.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي في البلاد ناجي إقبال، وعين بدلاً منه شهاب كافجي أوغلو.

ويأتي هذا الإجراء في ظل حديث عن تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، بفعل الأزمة الاقتصادية الناشئة من انتشار وباء كورونا.

ولا تزال الليرة التركية تراوح في مستويات متدنية للعام الثالث على التوالي، وسط عجز من جانب الحكومة والبنك المركزي في إعادة الاستقرار أسواق الصرف داخل السوق المحلية.

وكان "أوغلو" تولى رئاسة البنك المركزي التركي في تشرين ثاني 2020، بعد أن أقال أردوغان سلفه مراد أيسال، وهذه هي المرة الثالثة منذ عام 2013، التي يتم فيها إقالة رئيس البنك المركزي.