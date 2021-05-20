بعد يومين من الخسائر استقرار أسعار النفط العالمي

استقرت أسعار النفط اليوم بعد يومين من الخسائر، بشكل يعكس التعافي الاقتصادي العالمي من الجائحة، مع توقع استمرار ارتفاع الطلب الأمريكي.



وارتفع خام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 66.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد نزول 3% أمس الأربعاء. وزاد الخام الأمريكي 25 سنتا إلى 63.61 دولار للبرميل بعد انخفاضه 3.3% في الجلسة السابقة.



وارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 1.6 مليون برميل. وانخفضت مخزونات البنزين مليوني برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض 886 ألف برميل.



Cnbc عربي