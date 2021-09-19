بعد فشلها بالحفاظ على القمح .. “الإدارة الكردية” ترفع سعر رغيف الخبز لـ500 ل.س

رفعت ما تسمى “الإدارة الذاتية الكردية ” سعر رغيف الخبز المنتج في الأفران الحجرية إلى 500 ل.س وذلك بعد رفع سعر كيس الخبز السياحي إلى 1200 ل.س، مع غضب شعبي من هذه القرارات التي أنهكت المدنيين وزادت من شجع وغنى التجار المرتبطين بالإدارة.



وجاء في القرار الصادر عن ما تسمى “هيئة الاقتصاد والزراعة”: “بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل، نظراً للظروف الراهنة وارتفاع سعر القمح عالمياً، تم تحديد سعر رغيف الخبز بـ500 ليرة سورية وبوزن 300 غ”.



وكان سعر الرغيف سابقاً 300 ل.س، وبعــد أن قامت برفع سعر كيس الطحين من 60 ألف ل.س، إلى 75 ألف ل.س، بات السعر الجديد 500 ل.س، علما أن الطحين المستخدم في صناعة الخبز مستورد من الدولة التركية، ومصنف من الدرجة الثالثة.



وشهدت الجزيرة السورية في الموسم الزراعي الفائت انحساراً في كمية الأمطار، وتسببت بانخفاض كمية إنتاج القمح بشكل كبير، ويتخوّف المواطنون من رفع سعر الخبز بعد قيام “الإدارة الكردية” العام قبل الماضي 2019/2020 بشراء القمح من الفلاحين وبيعه للتجار من شمال العراق وتركيا عبر الاحتلال الأمريكي بأسعار بخسة وحرمت الدولة السورية من شرائه.



وتعاني مناطق سيطرة “قسد” من أزمات عديدة مفتعلة، تتلخص في الوقود (البنزين والمازوت) والغاز المنزلي، والخبز وارتفاع أسعار الفروج والبيض وباقي السلع الرئيسية.