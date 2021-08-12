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بعد غموض مصيرهم مصر تعلن اعتقال بحارة سوريين من طرطوس.. والتهمة؟

اعتقلت الأجهزة الأمنية المصرية اليوم الأربعاء ١١ آب /أغسطس، طاقم سفينة عبيرk التي جرى توقيفها قبل عدة أيام في ميناء الإسكندرية في مصر قادمة من أوكرانيا، بينهم بحارة سوريين ينحدرون من الساحل السوري ” طرطوس” بتهمة الترويج لتجارة المخدرات بعد ضبط شحنة حبوب مخدرة على متن باخرة المواشي التي قدمت من الدولة الأوربية.

وحسب المصادر، تم ضبط أكثر من ٥ ملايين حبة كبتاغون مخبأة ضمن أسطوانة الأوكسجين في العملية التي أسفرت وبحسب صفحة نادي البحارة السوري، عن اعتقال كامل الطاقم المؤلف من ١٥ شخص.وتمهيدا لاستكمال التحقيقات أعلن موقع مشاكل البحار السوري على صفحة فيسبوك، أمس الثلاثاء تفريغ سفينة الشحن من المواشي وتم سحبها إلى الرافع الحربي في الميناء لتقطيعها والبحث في جميع أجزائها عن حبوب مخدرة.

وفي أواخر العام الماضي أعلنت مديرية الجمارك في الإسكندرية في مصر اعتقال صاحب شركة استيراد وتصدير سوري الجنسية م، ع، م بتهمة إدخال ٢٥٠٠ كغ من الحبوب المخدرة عبر ميناء الإسكندرية، ضمن ثلاث حاويات من شحنة ورق غار لصالح أحد الشركات في محافظة الشرقية.

 



وكالات