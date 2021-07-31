بعد شهر على قطع مياه الشرب.. إعادة افتتاح محطة علوك في الحسكة

أكد مدير عام مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة أنه تم تشغيل محطة “علوك” بعد توقف دام ٣٥ يوماً، وبدء عملية ضخ المياه باتجاه خزانات محطة “الحمة” المغذية لمدينة الحسكة وضواحيها حسب برنامج التقنين المعتمد من قبل مؤسسة المياه.



وأوضح العكلة أنه تم تشغيل ٤ مضخات من خلال ١٠ آبار من حجم الآبار والمضخات الموجودة في المحطة، لافتاً إلى أنه مع استمرار عملية ضخ المياه في محطة “علوك” ستتم عملية ضخ المياه باتجاه المدينة، على الرغم من حجم التعديات الحاصلة على الخط من قبل الغبر.





دحام السلطان