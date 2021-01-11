بعد شروط "واتساب" الجديدة.. تهافت كبير على تطبيق "سيجنال"

تصدر تطبيق المراسلة "سيجنال" قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً على متجري "آبل ستور" و "أندرويد" خلال اليومين الماضيين في عدّة بلدان، وذلك بعد أيام من إعلان "واتساب" عن شروط جديدة لاستخدامه، منها مشاركة بيانات مع الشركة الأم "فيسبوك".



وأعلن تطبيق المراسلة "سيجنال" عبر تغريدة على تويتر عن وجود ضغط شديد على التسجيل للانضمام إلى التطبيق، مشيراً إلى وجود تأخير في عمليات التحقق من أرقام الهواتف للحسابات الجديدة عبر العديد من مزودي خدمات المحمول.



وتزامن ذلك مع نزوج جماعي من "واتساب"، بعد تغريدة نشرها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، يقدم فيها ميزات تطبيق "سيجنال"، داعياً الناس إلى استخدامه بدلاً من "واتساب".



وبحسب مواقع مختصة، فإنّ تطبيق "سيجنال" الذي أُطلق عام 2014 من أكثر تطبيقات المراسلة أماناً في العالم، بفضل ميزة التشفير التام للرسائل والاتصالات بالصوت أو الفيديو بين طرفي الاتصال.



ويتيح تطبيق "سيجنال" للمستخدمين استخدام الخدمة على أكبر عدد ممكن من الأجهزة بخلاف "واتساب"، حيث يمكنك استخدام التطبيق على الهاتف أو الكمبيوتر المحمول في نفس الوقت.