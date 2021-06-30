بعد سرقتها لسنوات.. استرداد لوحة بيكاسو

سيتم عرض لوحة تبرع بها بابلو بيكاسو لليونان في المعرض الوطني الذي تم تجديده حديثاً في أثينا بعد سرقتها لأكثر من تسع سنوات واعتقال عامل بناء يبلغ من العمر 49 عاماً كمشتبه به.



وقالت السلطات يوم الثلاثاء إن "رأس المرأة" لبيكاسو وعملا للرسام الهولندي بيت موندريان، "Stammer Mill with Summer House" ، سُرقا في كانون الثاني 2012 من المعرض الوطني في أثينا.



وتم انتشالهما ولفهما بملاءات بلاستيكية وإخفاؤهما في قاع نهر جاف خارج أثينا بعد اعتقال المشتبه به للاستجواب.



وتم التبرع بعمل بيكاسو التكعيبي لليونان في عام 1949 "تكريماً للشعب اليوناني" لمقاومته للاحتلال النازي الذي تقوده ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.



ولهذا السبب كان من المستحيل بيع هذه اللوحة او حتى عرضها حيث سيتم التعرف عليها على الفور على أنها مسروقة من المعرض الوطني.