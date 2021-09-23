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بعد رفع سعره.. حليب الأطفال بدأ يتوافر في الأسواق تدريجياً

كشف عضو مجلس نقابة الصيادلة المركزي، جهاد وضيحي، عن بدء توفر حليب الأطفال ما دون السنة في الأسواق بشكل تدريجي ولكن بالأسعار الجديدة، مؤكداً أن الكميات القديمة والمسعرة على التسعيرة القديمة نفدت من الأسواق.

أشار وضيحي إلى أن هناك صعوبة في استيراد حليب الأطفال وهذا ما يؤخر قليلاً وصول كميات الحليب إلى الأسواق، بحسب صحيفة “الوطن”.

وارتفعت أسعار حليب الأطفال بمختلف أنواعها، في أغلب صيدليات العاصمة دمشق، بينما انقطع بعضها الآخر، بانتظار موافقة وزارة الصحة على رفع الأسعار، كما يقول بعض الصيادلة.

وارتفعت سعر علبة حليب “نيدو” للأطفال خلال الأسبوع الأخير إلى 13 ألف ليرة، أي ضعفي ما كانت عليه، قبل أيام.

كما ارتفع سعر علبة حليب “نان” لدى الصيدليات من 9 آلاف ليرة، إلى 12 آلاف ليرة خلال الأسبوع الأخير.