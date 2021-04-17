بعد دمشق.. الخدمات الالكترونية أصبحت متاحة في اللاذقية

افتتح وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب ومحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم مركز الخدمة الإلكترونية في محافظة اللاذقية ضمن مركز هاتف أفاميا، ليكون منصة متطورة تقدم أكثر من 30 معاملة عن طريق الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى الدوائر الرسمية لإنجازها.



وتتنوع تلك المعاملات ما بين الحصول على ورقة السجل العدلي وإخراج القيد وبيانات الولادة والوفاة والزواج والطلاق ووثائق دراسية من وزارة التعليم وجامعة دمشق، ومعاملات أخرى في قطاع التربية إضافة إلى معاملات تتعلق حالياً بالمصالح العقارية ومديرية المالية بمحافظة دمشق، مع خطط للتوسع بالخدمات.



وقال وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب نقله إن خدمة المواطن الالكترونية ليست مجرّد خدمة تقنية فحسب، بل هي جزء من مشروع وطني أطلقه الرئيس بشار الأسد لتسهيل وتبسيط حياة المواطنين والتخفيف عنهم في يومياتهم وتوفير العدالة من حيث إمكانية إنجاز المعاملات بشكل سريع لكل شرائح المواطنين ودون أي تمييز عبر التطبيقات الالكترونية.



وأوضح الخطيب أن هذه الخدمة تساعد في تنظيم العمل وتخفيف الهدر وتوفير الوقت والجهد والموارد وتساعد أيضاً بتلافي الأخطاء والازدحام وتحسين الخدمات، كما أنها تخفف من الفساد من خلال تقديم الخدمة دون حاجة المواطن طالب الخدمة للمجيء إلى الدائرة التي توجد لديها هذه المعاملة أو هذه الخدمة.



من جهته اعتبر محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أن إنجاز المعاملات إلكترونياً، هي خدمة ترتبط بيوميات الناس وخدمتهم وحاجاتهم المعيشية وهي تساعد في تبسيط حياتهم وتقليل حركتهم وتوفير وقتهم ومالهم.





باسل يوسف-أثر