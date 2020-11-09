بعد خسارة ترامب.. وزير الخارجية الإيراني يدعو لحوار إقليمي

بعد فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وخسارة دونالد ترامب، خاطب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدول الخليجية، قائلاً لهم: “ترامب رحل ونحن وجيراننا باقون”.



ونشر ظريف تغريدة على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، قال فيها: “الرهان على الأجانب لا يجلب الأمن ويخيّب الآمال”، معرباً عن “استعداد إيران للتعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة لشعوبنا وبلداننا”.



ودعا ظريف الجميع إلى الحوار لأنه السبب الوحيد لإنهاء الخلافات والتوترات، مضيفاً: “معاً لبناء مستقبل أفضل لمنطقتنا”.



وكان وزير الخارجية الإيراني، علق على الانتخابات الأمريكية، قائلاً: “العالم الآن بانتظار هل أن القادة الجدد سيتخلون عن الأسلوب الهدام والمناهض للقانون والمتغطرس لنظام ترامب، الذي هو الآن في طريقه إلى المغادرة وينتهج التعددية والتعاون واحترام القانون أم لا؟”.



من جهته، الرئيس الإيراني حسن روحاني، شدد على ضرورة أن تصحح الإدارة الأمريكية الجديدة، أخطاء ترامب، لافتاً إلى أن “سياسات ترامب المسيئة جداً والخاطئة لم ترفض من شعوب العالم فقط، بل من الشعب الأمريكي أيضاً”.



وأعرب روحاني يوم السبت الفائت، عن آماله بأن “تكون تجربة السنوات الماضية درساً للحكومة الأمريكية القادمة، للالتزام بالقوانين والمقررات الدولية”.



تجدر الإشارة إلى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن “77 عاماً”، حصل على 279 صوتاً في المجمع الانتخابي من أصل 538 متجاوزاً الـ 270 صوتاً التي تخوله الفوز، مقابل 214 صوتاً للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.