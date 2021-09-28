بعد توقفها لـ10 سنوات.. الأردن يستأنف رحلاته إلى سوريا اعتباراً من الأحد

أفاد بيان رسمي أردني، اليوم الثلاثاء، أن "الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق اعتباراً من 3 تشرين الأول/أكتوبر".



وقال بيان رئاسة الوزراء الأردنية: "اعتباراً من الثالث من الشهر المقبل، تعود الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين عمان ودمشق، وبحث الإجراءات اللازمة لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة".



وكانت الرحلات الجوية علّقت بين البلدين عام 2012، ولم يتم تشغيلها منذ ذلك الوقت.



وصدر القرار في إطار خطوات عديدة اتُخذت في ختام اجتماع وزاري استمر يومين في عمّان بين البلدين لتعزيز علاقات التجارة والاستثمار والنقل.



كما تمّ التوصل إلى اتفاق أردني سوري على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987 وتفعيل اللجان المشتركة في أقرب وقت والتعاون لتعظيم الاستفادة من مياه حوض اليرموك.



ووصل وزراء الموارد المائية والزراعة والكهرباء والاقتصاد السوريون إلى الأردن، يوم أمس، عبر معبر نصيب - جابر الحدودي، لعقد لقاءاتٍ مع نظرائهم الأردنيين بهدف مناقشة ملفات الطاقة والمياه والنقل.



وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية إعادة فتح الحدود مع سوريا عبر مركز "حدود جابر" اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.



وقالت الوزارة إن "إعادة فتح الحدود تهدف إلى تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين، ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة".



وتعد الحدود مع سوريا شرياناً مهماً لاقتصاد الأردن، إذ تصدّر عبرها بضائع أردنية إلى تركيا ولبنان وأوروبا، وتستورد عبرها بضائع سورية ومن تلك الدول.



وكان رئيس هيئة تنظيم النقل البري في الأردن، طارق الحباشنة، قال منذ يومين، إنّ "هناك لقاءات مع الجانب السوري وستجري مناقشة المعضلات والمشكلات التي تحول دون عودة حركة نقل البضائع بين البلدين".