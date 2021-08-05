بعد توقفها اسبوع.. سيارات الخضار والفواكه إلى الأردن عبر نصيب

\كشف مصدر في جمارك معبر نصيب الحدودي مع الأردن عن فتح المعبر أمام الشاحنات بعد توقفه قرابة أسبوع مبيناً عبور نحو 40 شاحنة في اليوم الأول لعودة المعبر للعمل منها نحو 20 شاحنة سورية معظمها محمل بالخضر والفواكه قابلها دخول أكثر من 20 شاحنة قادمة من دول الخليج إلى الأراضي السورية،.



ولفت إلى انه لم يعد هناك أي حالة تراكم للشاحنات السورية في المعبر وأن حركة عبور الشاحنات تجري بسهولة ويسر من دون أي معوقات في حين لا تزال حركة العبور أمام الأفراد والأشخاص والنقل السياحي (السيارات والباصات السياحية) شبه متوقفة بانتظار تحسن الظروف العامة وبعض الإجراءات الإدارية مثل تهيئة المركز الطبي وبعض متطلبات العمل الفني لدى الجانب الأردني، وعليه مازال تحديد الوقت لعودة حركة الأشخاص بين البلدين (الأردن وسورية عبر منفذ نصيب الحدودي) غير محدد زمنياً لكن معظم التداولات ترجح أن يتحقق ذلك خلال الفترة المقبلة،.



وتوقع المصدر تحسناً في حركة الشحن مع الأردن خلال الفترة المقبلة خاصة أننا في موسم الخضر والفواكه في حين مازالت حركة الشحن القادمة حالياً من الأردن بسيطة وتقتصر على بعض المواد الأولية التي تدخل في تركيب بعض الصناعات السورية، وحول عشرات الشاحنات القادمة من دول الخليج والمحملة بالعفش التي لم تتمكن من الدخول عبر مركز نصيب الحدودي في حين لا يسمح لهم الجانب الأردني بالعودة من حيث قدموا وفي المحصلة علقت هذه الشاحنات مع سائقيها على الحدود منذ أكثر من شهرين من دون أن يسمح لهم بالدخول أو العودة،وبيّن أنه لاجديد في هذا الموضوع ولم ترد لإدارة المعبر أي تعليمات في هذا الخصوص رغم أن هناك إعادة نظر ومراجعة لقرار رئاسة مجلس الوزراء الذي أوقف السماح لمثل هذه الحمولات بالدخول للبلد، لكن لم ترشح حتى الآن أي قرارات أو تعليمات خاصة بذلك، وفي حال تم اتخاذ أي قرار حول ذلك سيتم تنفيذه وأن إدارة المعبر تحاول تقديم كل المساعدات المتاحة لسائقي الشاحنات الذين يطالبون بإيجاد حل أو مخرج لمشكلتهم عبر إعادتهم من حيث قدموا أو السماح لهم بالدخول مقابل رسم جمركي مقطوع أو اتخاذ أي إجراء مهم أياً كان شكله لحل هذه المشكلة التي مضى عليها أشهر من دون التوصل لأي حل.



وعن الحالة العامة للمعبر بيّن أنه تم تنفيذ عدد من أعمال التأهيل والصيانة بهدف تحسين الخدمات المقدمة، وهذا يأتي ضمن خطة عمل واسعة يتم العمل على تنفيذها في معبر نصيب من إدارة الجمارك بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة المرور للشاحنات والأفراد مع الجانب الأردني وخاصة حركة التبادل التجاري.



، وبين أن إدارة المعبر تعمل على تقديم كل التسهيلات الممكنة لدعم حركة الصادرات المسموح بها على التوازي لتأمين كل شروط السلامة العامة والوقاية من فيروس كورونا حيث يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وأنه تم تأمين مركز صحي وتوفير كل المستلزمات الطبية والصحية الوقائية له إضافة لتوفير أجهزة الفحص والتحقق من سلامة القادمين مع حركة الشحن والتبادل التجاري وكانت إدارة المعبر ضبطت عدة مخالفات خلال الفترة الماضية كان آخرها قضية جمركية حول تصدير كميات من الأدوية من دون ورودها في البيان الجمركي، الأمر الذي استدعى تنظيم مخالفة وقضية جمركية في الموضوع إضافة لمخالفات وقضايا متنوعة.





الوطن