بعد توسيع الاستطاعة ..بدء تجريب محطة كهرباء الباسل في درعا

أشار مدير عام شركة كهرباء درعا إلى أن المباشرة بأعمال إعادة تأهيل المحطة المذكورة الواقعة في بلدة المسيفرة بدأت منذ فترة, وذلك من أجل توسيع استطاعتها بعد أن كانت تعمل بطاقة جزئية بسبب خروج أكثر من 80% منها من الخدمة نتيجة تعرضها لأضرار كبيرة خلال سنوات الحرب على سورية، لافتاً إلى أنه وبجهود ورش المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء ودائرة التشغيل وشركة كهرباء درعا تم اليوم وضع التوتر على المحولة الأولى التي تم استبدالها ونقلها من محطة الشيخ مسكين.



وبدأ التشغيل التجريبي لها لعدة أيام على أن يكتمل تحميلها وتغذية مخارجها خلال الأسبوع الجاري، علماً أن محطة الباسل تتضمن محولتين رئيسيتين باستطاعة 20 ميغا لكل منهما, وهي خارج الخدمة منذ عام 2013 بسبب الاعتداءات الإرهابية.



وكشف أنه بإدخال هذه المحولة في الخدمة فإن استطاعة محطة الباسل زادت من 20 إلى 40 ميغا، الأمر الذي يجنب حالات التقنين القسري على مخارجها, وخاصةً أن مجموع أحمالها كان أكبر من استطاعتها السابقة البالغة 20 ميغا.