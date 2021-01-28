بعد تلويحها بشن عملية عسكرية على “المالكية”.. تحركات أمريكية لـ “ردع” تركيا

أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن القوات الأمريكية أجرت سلسلة “تحركات” في شمال شرقي سوريا ترمي إلى “ردع” تركيا ومنعها من القيام بتوغل في شرق الفرات.



وفي السياق قال “المرصد المعارض” أمس، إن القوات الأمريكية استقدمت تعزيزات من مدرعات ودبابات إلى قاعدتها العسكرية في المالكية (ديريك) بريف الحسكة. كما سيّرت دورية منفردة على الشريط الحدودي في المنطقة. وكانت قد استقدمت تعزيزات مماثلة إلى ذات القاعدة خلال الـ48 ساعة الفائتة، وسط أنباء عن نية الأميركيين إنشاء قاعدة جديدة لهم بريف المالكية (ديريك) عند مثلث الحدود السورية – التركية – العراقية.



جاء ذلك بعد إعلان تركيا نيتها شنّ عملية عسكرية للسيطرة على الشريط الحدودي هناك.



وأشار المرصد، إلى أن القوات الأميركية سيرت دورية منفردة مكونة من مدرعات برادلي وعربات عسكرية، اتجهت من مطار خراب الجير جنوبي بلدة رميلان باتجاه بلدة المالكية عبر طريق عام قامشلي – المالكية وسط تحليق مكثف للطائرات المروحية مع مسار الدورية.



يأتي ذلك في إطار التحركات المتصاعدة للقوات الأميركية المنخرطة ضمن مايسمى بالتحالف الدولي، حيث أشار “المرصد” قبل أيام، إلى أنه رصد من 23 من كانون الأول الماضي، وحتى 23 من كانون الثاني الحالي، دخول 240 شاحنة وآلية تابعة “للتحالف”، تحمل معدات لوجيستية وعسكرية، دخلت من إقليم كردستان العراق على 7 دفعات إلى قواعد التحالف في تل بيدر ورميلان وقواعد أخرى بريف الحسكة وكونيكو والعمر بريف دير الزور.