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بعد تحليق قاذفات أمريكية.. طهران تهدد

أعلن نائب قائد مقر الدفاع الجوي الإيراني العميد "قادر رحيم زاد"، أن أدنى انتهاك لأجواء البلاد سيواجَه بردّ صاعق وناري من قبل الدفاع الجوي.

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء أمس، بأن تصريحات رحيم زاده جاءت خلال تفقده مركز قيادة عمليات الدفاع الجوي، موضحاً أن أجواء البلاد تعتبر من الخطوط الحمراء، وإن أدنى انتهاك للأجواء سيواجَه بردّ صاعق وناري من قبل الدفاعات الجوية الإيرانية.

وأشار إلى بعض التحركات الجوية في المنطقة من قبل قوات أجنبية من خارج المنطقة، قائلاً: نحن نرصد كل التحركات للقوات الإقليمية والأجنبية الآتية من خارج المنطقة بما فيها تحليق قاذفات "بي52" على مسافة أكثر من 150 كيلومتراً عن حدودنا الجوية في جنوب الخليج، وأن مقر الدفاع الجوي الشامل في البلاد يرصد تحركاتها لحظة بلحظة.

وأكد رحيم زاده أن "مقر الدفاع الجوي وفي إطار الشبكة الشاملة للدفاع الجوي الإيراني، يرصد لحظة بلحظة تحركات أنواع الطائرات بطيار أو بدون طيار ويقوم بتحليلها، ومن خلال التحقق من أهداف العدو ومعرفة سلوكياته، يتم وضع وتنفيذ الخطط المتناسبة مع الظروف".

ونفذت قاذفتان استراتيجيتان من طراز "بي-52" تابعتان لسلاح الجو الأمريكي تحليقاً من قاعدتهما في الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين في وزارة الدفاع قولهم إن القاذفتين القادرتين على حمل قنابل نووية غادرتا قاعدة باركسديل الجوية في ولاية لويزيانا، الأربعاء، ونفذتا المهمة في الشرق الأوسط الخميس، ثم عادتا إلى قاعدتهما.