بعد تجميد قرار أشباه الألبان والأجبان.. الوزير البرازي: الزيوت المهدرجة لها أثر على الصحة

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أنه تم تجميد القرار المتعلق بأشباه الألبان والأجبان لتوضيح أكثر مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن استخدام الزيوت المهدرجة مرفوض تماماً لما لها من أثر على الصحة.



وأضاف البرازي في تصريحات إعلامية للتلفزيون السوري، اليوم الأربعاء، أن القرار المتعلق بأشباه الألبان والأجبان يأتي ضمن القانون الجديد لحماية المستهلك، لافتا إلى أن دور الوزارة هو الرقابة على هذه المنتجات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس.



وتابع البرازي أن منتجات أشباه الألبان والأجبان موجودة في السوق منذ زمن والقرار كان للتنظيم والرقابة.

وحول قانون حماية المستهلك الجديد قال البرازي إنه “أعطى نتائج إيجابية كبيرة لناحية عدد الضبوط والمخالفات”.

إلى ذلك، أفاد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي بأنه من شهرين وحتى الآن انخفضت الأسعار بنحو 40%.

وفي شأن آخر لفت البرازي إلى أن سعر شراء كيلو القمح من الفلاح لايزال 800 ليرة مضاف إليها 100 ليرة مكافأة تسليم.