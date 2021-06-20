بعد انتخاب رئيسي.. “رئيس الوزراء الإسرائيلي”: على القوى الدولية أن تعرف مع من تتعامل

بعد الإعلان عن انتخاب إبراهيم رئيسي كرئيس لإيران، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، “نفتالي بينيت”، اليوم الأحد، من القوى الدولية أن تكون أوعى لتعرف مع من تتعامل.



وأكد “بينيت” خلال حديث مع وزراء “حكومته” بمؤتمر صحفي على ضرورة العمل لمنع امتلاك إيران أسلحة نووية وأسلحة الدمار الشامل.



وأضاف: “اختيار إبراهيم رئيسي إشارة أخيرة للقوى الدولية بأن عليها أن تستيقظ وتفهم مع من تتعامل”، معتبراً أنّ نتيجة الانتخابات هي إنذار أخير.



وتحذّر “إسرائيل” من فترة رئاسية أكثر تشدداً بعد انتخابات إبراهيم رئيسي بالوقت الذي يجري محاولة إبرام اتفاق نووي مع إيران في فيينا.



وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على ضرورة إنجاز الاتفاق النووي بأسرع وقت، وقبل الانتخابات الرئاسية.



يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية تأخذ صدىً دولياً لافتاً، حيث جاء في صحيفة “الإندبندنت” البريطانية يوم الانتخابات: “يُنظر إلى الانتخابات الإيرانية هذه المرة بوصفها إحدى أهم المحطات السياسية في المرحلة الحالية، خصوصاً مع محاولات إعادة إحياء الاتفاق النووي”.