بعد الأراكيل.. منع المفرقعات النارية في اللاذقية

أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم ضرورة تكثيف الدوريات الرقابية لمنع بيع المفرقعات



والألعاب النارية، مشيراً إلى أن المخالف يعرض نفسه للحبس لمدة ثلاثة أشهر.



وفي إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا عقدت محافظة اللاذقية اجتماعاً تم التأكيد فيه على منع تقديم الأراكيل نهائياً في المنشآت السياحية تحت طائلة الإغلاق وإلزام أصحاب المنشآت كافة بتطبيق اشتراطات التباعد المكاني ونسب الإشغال المحددة، وعلى منح موافقات للحفلات الفنية وفق التعميم الوزاري.



من جهته، أكد مدير السياحة ياسر دواي على أن النشاط السياحي هو نشاط اقتصادي مؤطر وله ضوابط وسياسات تنظم عمله وفي ظل ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا بات من الضروري التقيد بشكل جدي بالتعليمات والتعاميم الصادرة حفاظاً على صحة العاملين في المنشآت السياحية ومرتاديها على حد سواء.



وأشار دواي إلى أن تقديم الأراكيل ممنوع منعاً باتاً وفقاً للتعميم الوزاري، مبيناً أن البرامج الفنية في الملاهي والنوادي توقف نهائياً مع استمرار عمل المنشآت السياحية وفق الضوابط التي وضعها الفريق الحكومي من حيث نسب الإشغال المعتمدة وتطبيق التباعد المكاني.



وأكد أن هذه الإجراءات هي حرصاً على سلامة العاملين والمرتادين وحرصاً على استمرار عمل هذه المنشآت في هذه المرحلة التي ازداد فيها عدد المصابين بشكل عام.



الوطن