بعد اشتباك مسلح وتبادل إطلاق نار.. القبض على تجار مخدرات في ريف دمشق

داهم فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق أوكار تجار مخدرات وألقى القبض على عدة أشخاص منهم بعد الاشتباك المسلح حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة مع أسلحة وقنابل منها (32) كغ من مادة الحشيش المخدر و ( ٥٨ )غ من مادة الهيروئين و( 4300) حبة كبتاغون.



ونشرت وزارة الداخلية، أنه بعد ورود معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق عن تواجد أحد أخطر أفراد شبكة مروجي مخدرات يدعى (ع . ص ) برفقة عدة أشخاص في محلة (كشكول) بريف دمشق، توجهت على الفور دورية من الفرع المذكور إلى المكان وبوصول الدورية تعرضت لإطلاق نار مما استعدى الرد على مصدر إطلاق النيران وتمكنت من إلقاء القبض على المذكور مع شريكه المدعو ( م . ا )، وبتفتيش المكان الذي كان متواجد فيه عثر فيه على كمية (30) كغ ثلاثين كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر وبندقية حربية وثلاثة قنابل.





وفي نفس السياق ألقى فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق القبض على شخصين يدعيان ( طلال. ع) و( ياسين. ع) في محلة بيت سوا بالغوطة الشرقية، وذلك بعد ورود معلومات إليه عن قيامهما بترويج مادة الهيروئين المخدرة وتمت مصادرة كمية ( ٥٨ ) غرام من تلك المادة معدّة ومجهزة للبيع والترويج، وأدوات خاصة بتعاطيها وميزان الكتروني، كما صادر دراجتين ناريتين كانا يستخدمانها في نقل المواد المخدرة، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على ترويج هذه المادة الخطرة في الغوطة الشرقية لقاء المنفعة المادية.



وبعد ورود معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق حول قيام شخص يدعى ( م . ع) ملقب (أبو علي) مع عدة أشخاص من مروجي المخدرات بترويج مادة الحشيش المخدرة في محلة الجبة بريف دمشق، قام فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق بمداهمة المكان وإلقاء القبض عليهم بعد تبادل إطلاق النار رغم تحصنهم في الجبال المحيطة في تلك المنطقة، وبتفتيش المكان الذين كانوا متواجدين فيه عثر فيه على كمية ( ٣٨ ) كغ ثمانية وثلاثين كيلو غرام من الحشيش المخدر.



وفي سياق آخر وبعد ورود معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق حول إقدام شخص يدعى ( ع . ص ) بترويج المواد المخدرة في مزرعة بمحلة (الكسوة )، تم إرسال دورية إلى المكان وبكمين محكم ألقت القبض عليه وضبطت بحوزته مسدس حربي غير مرخص وكمية/ ٢/ اثنان كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر معدّة للبيع والترويج، كما ضبط ميزان الكتروني وعثر على أكثر من /4300/ حبة مخدرة من نوع الكبتاغون، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ترويج المواد المخدرة مقابل المنفعة المادية.



تمت مصادرة المواد المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين في هذه القضايا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.