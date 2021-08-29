بعد اتهامها بخطف 4 شبان من درعا.. السفارة السورية في بيروت تصدر بيان تطالب فيه بتحري الدقة

تناقلت صفحات على مواقع التواصل أخباراً تتهم السفارة السورية في بيروت بخطف 4 شبان من درعا، لتخرج السفارة مصدرة بيان بالخصوص نافيةً هذه الأخبار.



وجاء في البيان الصادر عن المكتب الإعلامي في السفارة السورية في بيروت ما يلي: (تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم عن اختفاء من سمتهم “ناشطين سوريين دخلوا الى السفارة السورية ولم يخرجوا منها”، تهيب السفارة في بيروت بالقيّمين على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وغيرهم تحري الدقة وتقصي الحقيقة قبل نشر مثل هذه الإشاعات المغرضة، وتنفي هذه المزاعم المتداولة العارية عن الصحة).



كما أكدت السفارة لمراجعيها من المواطنين السوريين وغير السوريين استعدادها الدائم للعمل بأقصى طاقة لإنجاز المعاملات والوثائق، وتقديم المساعدة والتسهيلات اللازمة، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.



وكانت عدة صفحات على وسائل التواصل نشروا أن السفارة السورية في بيروت اتصلت بمجوعة من الشباب السوريين لاستلام جوازات السفر الخاصة بهم، ليختطف 4 شبان ينحدرون من مدينة إنخل بريف درعا داخل السفارة، وأن مصيرهم ما يزال مجهولاً.