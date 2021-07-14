بعد إصلاح العطل الفني... السورية للطيران تستأنف برنامج رحلاتها المعتاد

استأنفت السورية للطيران برنامج رحلاتها المعتاد إلى مختلف محطاتها التشغيلية المعتمدة بعد إصلاح العطل الفني الذي طرأ على طائرة كانت متوجهة إلى دبي.

وبين المدير التجاري في المؤسسة السورية للطيران لؤي حسن أنه تم إصلاح العطل الفني الطارئ الذي حصل بالطائرة التي تقوم برحلة دبي وعادت الحركة إلى سابق عهدها يوم أمس الأحد.

وتوجه حسن باسم مؤسسة الطيران بالاعتذار من جميع الركاب وعائلاتهم للتأخير والتأجيل الاضطراري الذي طرأ على برنامج التشغيل خلال الأيام الماضية لأسباب وظروف خارجة عن إرادة المؤسسة.