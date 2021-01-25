بعد أن أعلن وزير الزراعة عن توزيعه.. وصول سماد القمح والشعير لفلاحي اللاذقية

بعد شكاوى عدة لفلاحي محافظة اللاذقية حول معاناتهم الطويلة مع انقطاع الأسمدة وخاصة سماد “يوريا”، على الرغم من أهميته الكبيرة في تخصيب التربة وفي النمو الخضري للأشجار والمزروعات وزيادة إنتاجهما، جاء الفرج بإعلان المصرف الزراعي عن وصول أنواع من الأسمدة.



مدير المصرف الزراعي في جبلة المهندس إياد عيسى أكد أن مزارعي القمح يستطيعون الحصول على كامل احتياجاتهم من مادة سماد “نترات 26″، و”يوريا 46” والتي تستخدم لمحصولي القمح والشعير .



وبين عيسى أن سعر الكيس الواحد من سماد “يوريا” يقارب 10 آلاف ليرة في حين أن سعر كيس سمـاد “نترات 26″ يقارب 8 آلاف ليرة، مشيراً إلى أن سماد الحمضيات غير متوفر حالياً.



وكان وزير الزراعة وفي تصريح سابق بين أنه وحسب الإمكانيات المتاحة لدى وزارة الزراعة، فقد تمكنت الأخيرة من توزيع أسمدة آزوتية (يوريا) لمحصول القمح، كون الكميات المتاحة تكفي لتسميد موسم القمح فقط.



أما مزارعي باقي المحاصيل الزراعية، فيمكن لهم، حسب قطنا، أن يشتروا من السوق، كونه سُمح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة، إضافة إلى أن معمل الأسمدة المحلي يبيع 30 % من طاقته الإنتاجية للقطاع الخاص والتي يتم بيعها في الأسواق، مضيفاً: “بذلك فإن السماد الآزوتي (اليوريا) متوفر ومتاح في الأسواق وهذا ناتج عن الاستيراد والإنتاج المحلي وليس كما يشاع بأن هناك سوق سوداء له”.



ويبلغ سعر الطن الواحد من سمـاد اليورويا مليون ليرة سورية ويباع في الأسواق ما بين 1.2 و 1.3 مليون ليرة سورية.



باسل يوسف