رتل عسكري تركي يصل إدلب ومسلحون يصعدون هجماتهم في مناطق “خفض التصعيد”
مجلس كنائس الشرق الأوسط يدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن لرفع العقوبات عن سوريا
تعزيزات روسية مفاجئة إلى البادية السورية
مسيّرة تركية تستهدف بالقنابل أحياء سكنية في مدينة عين العرب
مسلحو تركيا يستهدفون خان شيخون بالقذائف والجيش يرد ويرفع جاهزيته تحسباً
عنوان موحد للاعتداء الإسرائيلي على حماة.. ما الذي يميزه؟
بوغدانوف يبحث مع بيدرسن التحضيرات لجلسة اللجنة الدستورية السورية
بينها دبابات “تي 72″… الجيش يحشد قوات مدرعة جنوبا
لافروف يجتمع بوفد من المعارضة السورية ويؤكد دعم موسكو للحوار الشامل
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على حماة
آلاف الجنود الأتراك في إدلب… ترسيخ الوجود العسكري لغاياتٍ سياسية
أسبوع على حصار أحياء الحسكة .. قسد تفتش عن مكاسب كبرى
الجعفري: التنظيمات الإرهابية تواصل استغلال تغطية الغرب على جرائمها في سورية
مقابل نقطة تركية.. روسيا تنشئ نقطة عسكرية بريف إدلب
” الإدارة الذاتية ” تتحدث عن خططها في 2021: حوار مع المعارضة وإخراج تركيا من سوريا

بعد أن أعلن وزير الزراعة عبر “أثر” عن توزيعه.. وصول سماد القمح والشعير لفلاحي اللاذقية

بعد شكاوى عدة لفلاحي محافظة اللاذقية حول معاناتهم الطويلة مع انقطاع الأسمدة وخاصة سماد “يوريا”، على الرغم من أهميته الكبيرة في تخصيب التربة وفي النمو الخضري للأشجار والمزروعات وزيادة إنتاجهما، جاء الفرج بإعلان المصرف الزراعي عن وصول أنواع من الأسمدة.

مدير المصرف الزراعي في جبلة المهندس إياد عيسى أكد أن مزارعي القمح يستطيعون الحصول على كامل احتياجاتهم من مادة سماد “نترات 26″، و”يوريا 46” والتي تستخدم لمحصولي القمح والشعير .

وبين عيسى أن سعر الكيس الواحد من سماد “يوريا” يقارب 10 آلاف ليرة في حين أن سعر كيس سمـاد “نترات 26″ يقارب 8 آلاف ليرة، مشيراً إلى أن سماد الحمضيات غير متوفر حالياً.

وكان وزير الزراعة وفي تصريح سابق بين أنه وحسب الإمكانيات المتاحة لدى وزارة الزراعة، فقد تمكنت الأخيرة من توزيع أسمدة آزوتية (يوريا) لمحصول القمح، كون الكميات المتاحة تكفي لتسميد موسم القمح فقط.

أما مزارعي باقي المحاصيل الزراعية، فيمكن لهم، حسب قطنا، أن يشتروا من السوق، كونه سُمح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة، إضافة إلى أن معمل الأسمدة المحلي يبيع 30 % من طاقته الإنتاجية للقطاع الخاص والتي يتم بيعها في الأسواق، مضيفاً: “بذلك فإن السماد الآزوتي (اليوريا) متوفر ومتاح في الأسواق وهذا ناتج عن الاستيراد والإنتاج المحلي وليس كما يشاع بأن هناك سوق سوداء له”.


ويبلغ سعر الطن الواحد من سمـاد اليورويا مليون ليرة سورية ويباع في الأسواق ما بين 1.2 و 1.3 مليون ليرة سورية.

 

 


باسل يوسف