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بعد أقل من أسبوعين.. انهيار ثانٍ بكنيس يهودي خلال احتفال بمستوطنة صهيونية

انهار مدرج داخل كنيس يهودي في مستوطنة “جعفات زئيف” غرب القدس، خلال احتفال ديني تجرى مراسمه هناك، بعد أقل من أسبوعين على انهيار مدرج خلال احتفال آخر، في جبل الجرمق شمالي الأراضي المحتلة.

وتناقلت وسائل إعلام حصيلة قتلى الانهيار، حيث أفادت بمقتل مستوطنين وأصيب عشرات آخرين بجروح.

وكانت هيئة الإسعاف “الإسرائيلية” ذكرت في وقت سابق أنه تم “نقل 54 إصابة إلى المستشفيات جراء انهيار المدرج، بينهم 8 جراحهم خطيرة جدا”.

ويأتي الانهيار بعد أسبوعين من مقتل أكثر من 40 شخصاً في انهيار منشأة وجسر خلال احتفال يهودي في جبل الجرمق بمنطقة الجليل شمال فلسطين.

وقالت وسائل إعلام عبرية حينها إن “44 شخصا على الأقل قتلوا نتيجة التدافع والتزاحم الشديدين خلال احتفال يهودي بجبل الجرمق”.


الجدير بالذكر أن “اسرائيل” تستمر بقتل وتهجير وقصف منازل الفلسطينيين على امتداد الجغرافيا الفلسطينية، في المناطق المحتلة والقدس والضفة وقطاع غزة.