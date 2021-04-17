بعد أسبوع من التراجع.. ارتفاع طفيف بسعر الذهب

عادت أسعار الذهب للارتفاع مجدداً في الأسواق، وذلك بعد خسارته 14 ألف ليرة الأسبوع الفائت.



ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة بأسعار الذهب في سوريا لليوم 17 نيسان، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط صباح اليوم 151 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط الـ 129 ألف و429 ليرة سورية.



وسبق أن أوضح نقيب جمعية الصاغة غسان جزماتي أن استقرار الأمور في البنك المركزي يعني حكماً استقرار سعر الصرف وبالتالي أسعار الذهب، لافتاً إلى أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني ارتفاعاً مشابهاً وبنفس النسبة للذهب.



وأكد نقيب الصاغة أن “سعر غرام الذهب ضمن السوق غير حقيقي، وناجم عن استغلال وضع سعر الصرف في السوق السوداء”، مشيراً إلى أن المبيعات اليومية من الذهب متذبذبة ومرتبطة بالأسعار.



وفي نهاية الشهر الفائت، أشار رئيس جمعية الصاغة غسان جزماتي إلى أن التوقعات تذهب باتجاه استمرار انخفاض سعر الذهب مادام هناك انخفاض يومي بسعر الصرف محلياً، وهو ما ترجوه جمعية الصاغة حيث إن انخفاض الأسعار وعودتها للاستقرار سيحسن من حركة المبيعات في الأسواق، وذلك بعد أن عد أن وصل لأعلى سعر له بتاريخ سوريا وهو 230 ألف ليرة بتاريخ 18 آذار.



وخلال الفترة الماضية نشرت جمعية الصاغة عدد من التعميمات شددت فيهم على جميع المحال وصاغة الذهب للالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية وعدم البيع بأي سعر مغاير مع تحمل كامل المسؤولية القانونية حيث سيتخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل.