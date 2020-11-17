بسقف 200 ألف ليرة من دون فوائد «السورية للتجارة» تطلق البيع بالتقسيط للعاملين بالدولة

بدأت المؤسسة السورية للتجارة ببيع السجاد- الموكيت- الأدوات الكهربائية- المنزلية بالتقسيط بقيمة مئتي ألف ليرة سورية من دون فوائد للعاملين بالدولة/ الدائمين أو المعينين بعقود سنوية غير المنتهية مدة عقودهم بضمانة من الجهة التي يعمل لديها العامل مرفقة بالرقم الوطني وتعهد من محاسب الإدارة وآمر الصرف.



وبيّن المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم في تصريح له أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة كمساعدة رمزية للعاملين بالدولة لتأمين احتياجاتهم من السلع والمواد سواء المرتبطة بمواسم العام أو مناسبات الأعياد وغيرها كشكل من أشكال التدخل الإيجابي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن ذوي الدخل المحدود.



وأشار إلى أن تقديم الطلبات للراغبين بالشراء بالتقسيط يستمر لغاية 31/12/2020 لافتاً إلى أن هناك تشكيلة سلعية واسعة من مختلف المواد في جميع صالات السورية للتجارة بالمحافظات بحيث تجد العائلة كل ما تحتاجه بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار تنافسية.



من جهة أخرى أكد نجم أن هناك قروضاً على السلع المعمرة تصل إلى مليون ليرة سورية غير معفاة من الفوائد ويتم منحها وفق قواعد الإقراض المصرفية المتبعة.





الوطن