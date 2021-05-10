بسبب مشروعها للانترنت الفضائي المجاني، شكوى سوريّة ضد "سبيس اكس"

قال د. محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية إن ما يشاهده السوريون من أجرام على شكل نجوم تمشي بخط مستقيم في السماء هو التوابع الصنعية التي أطلقتها شركة "سبيس اكس" لتغطية العالم بالإنترنت المجاني، وتُرى في سوريا بشكل مستمر كما في دول أخرى من العالم.



وأوضح العصيري أن الشركة لم تنسق مع أي دولة لإطلاق المشروع وأن الجمعية الفلكية السورية اشتكت على الشركة لأنها تحجب رؤية الكواكب والنجوم خلال الرصد، وتشوّه منظر السماء إضافة للأخطار الأخرى التي تتعلق بالطيران والمركبات الفضائية وهذا ما دفع بوكالة ناسا واتحاد الفلك الدولي ودول كثيرة لتقديم شكاوى مماثلة على هذه الشركة.



من جانب آخر بيّن العصيري أن رصد هلال شهر شوال سيجري مساء يوم الثلاثاء وينقل على الهواء، ولفت أن سورية ستشهد عدة أحداث فلكية مهمة في الفترات القادمة منها "القمر العملاق" أواخر الشهر الجاري، وهطل شهابي كبير في شهر آب القادم.





(المدينة اف ام)