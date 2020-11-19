بسبب الضغط.. وزير الصحة يتوقع إيقاف العمليات الجراحية الباردة اعتبارا من الشهر القادم

طلب وزير الصحة حسن غباش من مدراء الصحة في المحافظات ومن مدراء الهيئات العامة ترشيد إجراء العمليات الجراحية الباردة خلال الأسبوعين القادمين .



جاء ذلك في كتاب موجه من وزير الصحة إلى مدراء الصحة في المحافظات ومدراء الهيئات العامة حصلت الوطن على نسخة منه، مشيرا فيه إلى إمكانية إيقاف العمليات الجراحية الباردة بشكل نهائي مع بداية كانون الأول القادم وذلك حسب حالة تفشي وباء كورونا.

وأكد غباش على إستمرار تقديم العمليات الجراحية الاسعافية في كل الأحوال والظروف.



الوطن