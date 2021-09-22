بسبب ارتفاع التكاليف: تراجع كبير بإنتاجية التبغ في منطقة الغاب

كشف عبد الرحمن فضل رئيس شعبة زراعة التبغ في منطقة الغاب عن تراجع إنتاجية محصول التبغ للموسم الحالي مقارنة بالعام الماضي، مبيناً أن التقديرات الأولية لإنتاج التبغ من صنفي الفرجينيا والبرلي هذا الموسم تبلغ 1777 طناً، وهي أقل من الموسم الماضي الذي بلغ إنتاجه نحو 2500 طن.



وعزا تراجع الإنتاج إلى عدة أسباب منها التأخر بعمليات الزراعة، والأجواء الحارة التي أثرت على عمليات تشتيل التبغ، إضافة إلى عدم توفر المازوت والأسمدة ما أدى إلى انخفاض إنتاجية الدونم الواحد.



فضلاً عن التأخر بعمليات السقاية فبدل أن يتم سقاية المحصول خلال 7 أيام كان يتم التأخر بأعمال السقاية لمدة 15 يوماً بسبب غلاء المازوت وعدم توفره، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والأيدي العاملة ومستلزمات الإنتاج التي ارتفعت عدة أضعاف عن الموسم الماضي.



كما أشار إلى أن مزارعي التبغ بمناطق الغاب ومحردة لم يتم تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمحصولهم جراء موجات الجراد التي ضربت حقول المزارعين الموسم الماضي ووصلت نسبتها إلى مابين 60 و 100بالمئة



لافتاً إلى أن المزارعين خلال الموسم الماضي تضرروا بشكل كبير من موجات الجراد التي ضربت قسماً كبيراً من منطقة الغاب دون أن يتم لحظهم بأي تعويض، والتذرع بأن الجراد ليس ضمن الكوارث الطبيعية



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