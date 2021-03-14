بريطانيا لن تصمد أمام روسيا!

كشفت لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني، بعد نشرها تقريراً يتضمن تقييماً لحالة وحدات القوات المدرعة في البلاد، أن «قدرة هذه القوات على الفوز في أي معركة محتملة مع الجيش الروسي».



وبحسب التقرير، أنه «إذا كان على الجيش البريطاني أن يحارب خصماً متساوياً، مما يعني روسيا، في أوروبا الشرقية بالسنوات القليلة المقبلة، فإن جنودنا، رغم أنهم لا يزالون بلا شك من بين الأفضل في العالم، سيضطرون بشكل معيب إلى خوض معركة باستخدام أسلحة عفا عليها الزمن وحتى عربات مدرعة قديمة».



واعتبر أن «ظهور أحدث دبابة روسية هي أرماتا، وتصنيع روسيا دروعاً محصنة لمركبات قتالية أخرى في الخدمة، يثير شكوكاً حول قدرة الدبابة البريطانية "تشالنجر 2" على الاستجابة لهذا التهديد الجديد».



وذكر مؤلفو التقرير أنهم «اطلعوا على أدلة من الشهود، وعلى الرغم من تأكيدات وزارة الدفاع، فمن الممكن أن فرقة مدرعة بريطانية في شكلها الحالي ستتغلب عليها نظيرتها الروسية».



وقال البرلمانيون البريطانيون، إن «وزارة الدفاع وقيادة الجيش على علم بالحاجة إلى تحديث ترسانة المعدات العسكرية، لكن فشل البرامج الهادفة إلى ذلك أدى إلى مزيد من تقادم النماذج المستعملة، مما يؤثر بدوره في الإمكانات الكلية والقوة القتالية للجيش، خاصة في مواجهة خصم محتمل متساو مثل روسيا».