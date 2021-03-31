بريطانيا "فخورة" بدعم عصابة "الخوذ البيض" في سوريا

دافعت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا ودورد عن تنظيم "الخوذ البيض"، قائلةً إن له الفضل في إنقاذ أرواح أكثر من 100 ألف سوري، مشددةً على أن بلادها "فخورةٌ بدعم التنظيم".



وقالت ودورد إن المملكة المتحدة "فخورة بدعم الخوذ البيض وجهودهم في عمليات الإنقاذ في سوريا إلى جانب متطوعين آخرين، هذه المنظمة أنقذت نحو 115 ألفاً وقدمت مساعدات إنسانية لنحو 4 ملايين".



في المقابل، ردّ نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي قائلاً إن علاقة عناصر المنظمة بالإرهاب "مكشوفة، ومن ضمنها فبركة الفيديوهات ضد دمشق"، متهماً بريطانيا بـ"تجاهل حقيقة هذا الأمر".



وتابع بوليانسكي: "فبركة الفيديوهات.. مستمرة، وكنا كشفنا هذه الأمور وعرضناها في مؤتمرات صحافية، لكنكم تفضلون تجاهلها لأن الحقيقة لا تريحكم".