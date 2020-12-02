بريطانيا توافق على استخدام لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد19

بالتزامن مع تفشي فايروس كورونا المستجد “كوفيد19” حول العالم، أعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء، عن موافقتها على استخدام لقاح “فايزر بيونتيك” ضد كورونا.



ووفقاً وكالة “فرانس برس”، فإن المتحدث باسم الحكومة البريطانية، أوضح أنه سيتم طرح اللقاح للاستخدام الأسبوع المقبل، مضيفاً: “وافقت الحكومة اليوم على توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية بالتصريح باستخدام لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكورونا”.



من جهته، وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، قال: إن “بريطانيا ستبدأ في تطعيم السكان ضد كوفيد 19 بلقاح فايزر الأسبوع المقبل بعد أن وافقت الهيئة التنظيمية في البلاد على اللقاح اليوم”.



وذكر أن الأولوية في التلقيح ستكون لنزلاء دور رعاية المسنين والعاملين في المجال الصحي والمتقدمين في السن وأكثر الأشخاص ضعفاً.



وكانت وكالة الأدوية الأوروبية، قد أعلنت يوم الإثنين الفائت، أنها ستعقد اجتماعاً استثنائياً في 29 كانون الأول الجاري، من أجل اتخاذ قرار بشأن الترخيص للقاح فايزر.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 63 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز المليون، وبالمقابل هناك أكثر من 41 مليون حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.