بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على شخصيات سياسة ورجال أعمال سوريين

أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، عن فرض عقوبات جديدة على ستة أخاص بتهمة تقديم الدعم للرئيس بشار الأسد بينهم وزير الخارجية ومستشارون مقربون.



وتشمل قائمة العقوبات الجديدة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد، والمستشارة الإعلامية لونا الشبل “.

كما شملت العقوبات “على رجلي الأعمال ياسر إبراهيم و محمد براء قاطرجي، إضافة إلى قائد الحرس الجمهوري مالك عليا والرائد في الجيش زيد صلاح.”



يشار إلى ان الولايات المتحدة الأمريكية فرضت نهاية العام الماضي حزمة عقوبات جديدة طالت 19 شركة وفرد منهم قوات الدفاع الوطني وأعضاء مجلس شعب ومسؤولين عسكريين وأمنيين في سوريا.