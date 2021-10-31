برنامج التلقيح المدرسي يبدأ اعتباراً من اليوم والتربية : يستمر لمدة 4 أشهر

أكدت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية الدكتورة هتون الطواشي، أن حملة التلقيح المدرسي التي تطلقها وزارة التربية تشمل تلاميذ التعليم الأساسي الحلقة الأولى حيث سيتم إعطاء لقاحات (شلل الأطفال والثنائي الطفلي) لتلاميذ الصف الأول ولقاح (الثنائي الكهلي) لتلاميذ الصف السادس ، وكانت وزارة التربية قد أصدرت التعليمات الخاصة ببرنامج التلقيح المدرسي للعام الدراسي 2021 – 2022 وذلك بدءاً من ٣١ تشرين الأول ولمدة أربعة أشهر.



بدورها عادت الطواشي عاودت التأكيد على أهمية التنسيق التام بين مديرية التربية (دائرة الصحة المدرسية) ومديرية الصحة في كل محافظة لوضع خطة عمل كاملة، وتشكيل اللجان الخاصة بالتلقيح، ومواعيد زيارات المدارس، مشددة على ضرورة تنفيذ التعليمات الناظمة للتلقيح وقراءتها من قبل الإدارة والعاملين بالمدارس، ومساعدة فرق التلقيح، وتوزيع إخبارات الولي وجمع الأجوبة وتصنيفها بشكل دقيق مع إعداد جداول اسمية للتلاميذ ولكل لقاح على حدة، وقيام الأطباء والمساعدات الصحيات والمثقفات العاملين في دائرة الصحة المدرسية بالتوعية والتثقيف اللازم حول أهمية التلقيح وفوائده في الوقاية من الأمراض.