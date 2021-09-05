برعاية الرئيس الأسد.. طرطوس تحتفل بافتتاح مشروعين سياحيين على شاطئ البحر

تحت رعاية الرئيس الأسد قام وزير السياحة محمد رامي رضوان مرتيني بحضور محافظ طرطوس وأمين فرع الحزب وفعاليات سياحية واقتصادية وشعبية مختلفة مساء أمس بافتتاح مشروعين سياحيين على شاطئ البحر في محافظة طرطوس الأول مشروع الكرنك العائلي للسياحة الشعبية والثاني مشروع مجمع شاهين السياحي.



والبداية كانت في مجمع شاهين حيث جال الوزير وصحبه في أرجاء المشروع الذي يقع على بعد نحو 8 كم جنوب مدينة طرطوس في (منطقة الهيشة) على شاطئ البحر مباشرة، ويضم قسمين (استثماري وتنظيمي)، ويحتوي القسم الاستثماري على 856 سريراً و393 غرفة على المفتاح وأكثر من 200 كرسي، والمنشأة عبارة عن شاليهات طابقية وفنادق إقامة ومطاعم ومسبح وخدمات تجارية وخدمات متممة.و أكد مرتيني أن هذا المشروع هو أكبر مشروع سياحي للقطاع الخاص في الساحل السوري وقد بني خلال فترة الحرب الظالمة على بلدنا بأياد وطنية رغم العقوبات والحصار وهو يؤمّن بين 800 وألف فرصة عمل في هذه الظروف التي نحن أحوج ما نكون فيها لتأمين عمل لخريجي كليات ومعاهد ومدارس السياحة والشباب بشكل عام.



بعد ذلك توجه الوزير وصحبه إلى المشروع الثاني (الكرنك) حيث تم قص الشريط الحريري وإزاحة الستارة عن لوحة التدشين إيذاناً بافتتاحه أمام المواطنين اعتباراً من صباح اليوم الأحد ثم جال الجميع في الموقع البالغة مساحته 25 دونماً واطلعوا على كل مكوناته ويعتبر هذا المشروع الأكبر بين خمسة مشاريع للسياحة الشعبية أقامتها وزارة السياحة في السنتين الماضيتين وفق ما أكده الوزير مضيفاً: إنه سيكون مفتوحاً للمواطنين بأسعار مدروسة ورمزية كما أن أجور الشاليهات الخشبية فيه محددة وتناسب الجميع في ظل ارتفاع أجور الشاليهات الخاصة وكذلك أجور الكافتيريات والكبائن والخدمات الأخرى أما ألعاب الأطفال والكبائن العامة والإنقاذ والعيادة الطبية فهي مجانية وهو يؤمّن 90 فرصة عمل للخريجين والشباب بشكل عام.



وعلى هامش التدشين لهذا المشروع قال رئيس مجلس مدينة طرطوس محمد زين : استكمالاً للتجربة السابقة لمجلس مدينة طرطوس بتوظيف مخيم الكرنك للسياحة والسباحة الشعبية على شاطئ الأحلام جنوب مدينة طرطوس خلال مواسم الصيف السابقة والتي لاقت نجاحاً واستحساناً من المواطنين في المدينة والمحافظة وباقي المحافظات السورية لأنها كانت بأسعار رمزية تناسب الجميع..



وأضاف زين: بهدف تكريس هذه التجربة وتطويرها صدر قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 447 لعام 2020 بتكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة السياحة الاتفاق على إدارة هذا الموقع وعليه قام مجلس مدينة طرطوس بتنظيم رخصة إشغال للشركة السورية للنقل والسياحة لإعادة تأهيل وإدارة واستثمار هذا الموقع المميز البالغة مساحته 25 دونماً وطول شاطئه نحو 200 متر للسياحة والسباحة الشعبية لمدة 10 سنوات وفق برنامج توظيفي يضمن إعادة تأهيل شاملة للموقع وتنفيذ شاليهات وكبائن خشبية ومظلات شاطئية ومطعم بسعة 500 شخص وكافيه شاطئية ومشالح وادواش إضافة إلى ملاعب رياضية (كرة قدم -كرة سلة- كرة طائرة) وألعاب ترفيهية ومواقف سيارات مع كل الخدمات اللازمة المتممة وببدلات مادية تناسب جميع المرتادين ونعتقد أنه سوف يشكل مقصداً سياحياً مهماً للمرتادين من المدينة والمحافظة وجميع المحافظات السورية.



بدوره رئيس غرفة سياحة طرطوس يوسف مويشة أكد أن هذين المشروعين النوعيين يقدمان قيمة مضافة للقطاع السياحي في الساحل السوري بشكل عام وللسياحة البحرية ومحافظة طرطوس بشكل خاص من خلال عدد الأسرّة والكراسي والخدمات السياحية البحرية، مضيفاً: إنهما يؤمنان المئات من فرص العمل خاصة لخريجي كليات السياحة والمعاهد والمدارس الفندقية المؤهلين، متمنياً أن نشهد المزيد من إقامة المنشآت السياحية البحرية والجبلية في الفترة القريبة القادمة تنفيذاً لشعار(الأمل بالعمل) الذي أطلقه قائد الوطن في حملته للانتخابات الرئاسية.



بدوره مدير عام الشركة السورية للسياحة فايز منصور أكد أن الشركة كسبت الرهان من خلال تنفيذ المشروع بزمن قياسي لا يتجاوز الثلاثة أشهر، ووضعه بخدمة المرتادين اليوم، مبيناً أنه مشروع نوعي للعائلات وأسعاره مدروسة وتناسب شريحة لا بأس بها واعداً بتخصيص أحد الموقعين المجاورين لمنتجع (بلو بي) على شاطئ الأحلام اللذين أخذتهما الشركة من مجلس المدينة للسباحة الشعبية حيث يكون شاطئاً مفتوحاً لذوي الدخل المحدود بأجور رمزية جداً اعتباراً من الصيف القادم.



الوطن