برئاسة وزير الاقتصاد.. وفد اقتصادي سوري ضم حمشو والدبس والشهابي وعدد من رجال الاعمال وصل الإمارات اليوم

وصل اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وفد من رجال الاعمال السوريين لحضور اليوم الوطني لسورية في اكسبو دبي يوم الأحد المقبل .



ويضم الوفد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس وامين سر اتحاد غرف التجارة السورية وسيم القطان ورئيس اتحاد غرف السياحة طلال خضير ورئيس مجلس رجال الأعمال السوري الصيني محمد حمشو ورجل الاعمال بديع الدروبي ومدير عام المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات علاء هلال .



وتأتي زيارة الوفد إلى الإمارات عقب زيارة وزير خارجية دولة الإمارات إلى سورية ولقائه بالرئيس بشار الأسد أول أمس الثلاثاء .



ومن المقرر أن يعقد ملتقى اقتصادي سوري إماراتي صباح الأحد المقبل بحضور وزير الاقتصاد السوري الدكتور سامر خليل ومعاون وزير الخارجية أيمن سوسان والقائم بالاعمال السوري الدكتور غسان عباس وعن الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد الاماراتي وعدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال الامارتيين وورجال الأعمال السوريين المقيمين بالإمارات .



هذا ومن المرتقب أن تشهد العلاقات السورية الإماراتيه مزيداً من الانفتاح على مخالف المستويات ما ينعكس على الاقتصاد السوري ايجاباً في ظل سريان مفعول عقوبات ما يعرف بقانون قيصر الامريكي .