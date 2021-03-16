بدون مكواة.. طرق و نصائح بسيطة لكيّ الملابس

تعد مهمة الكوي من أصعب و أكثد المهمات المنزلية التي تستاء منها ربات البيوت، كما وتحتاج لخبرة بنوع الأقمشة وكيفية كيّها كي لا تحترق.



لذلك نقدم لك هذه النصائح البسيطة لكي الملابس وذلك بحسب موقع سوبر ماما.



نصائح بسيطة لكي الملابس:



1- صنفي الملابس حسب خاماتها، ليس عند غسلها فحسب بل عند كيها أيضًا، لضبط حرارة المكواة بما يتناسب مع كل نوع من القماش.



فالكتان والقطن يحتاجان إلى درجات حرارة عالية وبعض الرطوبة، مثل رش الماء لو كانت مكواة قديمة أو استخدام مكواة بخار. بينما يحتاج الحرير والشيفون إلى أقل درجة حرارة.



2- ابدأي الكي من الأمام للخلف وبالعكس، ولا تضغطي على الملابس بالمكواة، ولا تتركيها عليها دون تحريك خوفًا من احتراق الملابس.



3- امزجي مقدارًا متساويًا من الخل والماء في بخاخ، ورشي بها الملابس قبل الكي مباشرة لتسهيل فرد تجاعيد الملابس.



4- يمكنكِ أيضًا استخدام محلول الخل والماء لتنظيف المكواة، بللي قطعة قماش بالمحلول وامسحي المكواة وهي ساخنة به.



5- غطي طاولة الكي بطبقة من قصدير المطبخ (ورق الفويل)، وضعي عليه غطاء من الكتان أو القطن. وبالتالي ستقومين بكي الملابس على الجانبين في الوقت نفسه.



6- استخدمي مكواة الشعر لكي الثنيات الصغيرة، والأماكن التي يصعب الوصول إليها بمكواة الملابس.



7- لتجنب حرق الملابس المصنوعة من الحرير، لفي قطعة من الثلج في منشفة ومرريها على الكسرات وتجاعيد القماش.

ثم ابدئي بالكي على أقل درجة حرارة دون الضغط على الملابس.



8- اضبطي درجة حرارة المكواة على أقل درجة قبل كي الملابس المصنوعة من البوليستر والنايلون والقطيفة. واكويها على ظهرها لتفادي اللمعان أو حرق الملابس.



9- علقي الملابس التي تترك مشابك الغسيل علامة بها على شماعة، واتركيها تجف في مكان مفتوح. أو ضعي قطعة قماش أو منديل قبل وضع المشبك، لتجنب آثارها على الملابس.



طرق كي الملابس دون مكواة:



1- بخار مياه الاستحمام:



علقي قطعة الملابس التي تريدين كيها على شماعة ملابس، ثم علقيها في الحمام خلال استحمامكِ بالماء الساخن. وسيعمل البخار على فرد التجاعيد أو تخفيفها إن كانت صعبة. وتأكدي من غلق النوافذ والباب بإحكام حتى لا يتسرب البخار المتصاعد من الماء الساخن، وعلقي الملابس بعيدًا عن الدش حتى لا تبتل.



2- رش الملابس بالماء:



علقي الملابس على شماعة، وقفي بعيدًا عنها قليلًا، ثم بواسطة بخاخ ماء رشي الملابس بالمياه، وركزي على التجاعيد التي تحتاج إلى فرد، واتركيها تجف في الهواء.



3- مجفف الشعر:



استخدمي مجفف الشعر “السيشوار” لفرد الملابس، فقط علقي القطعة المراد فردها على شماعة.

ثم اضبطي مجفف الشعر على وضع الهواء الساخن، ومرريه على الملابس المراد كيها.قد تحتاجين إلى رش القليل من الماء على الملابس لفرد التجاعيد بواسطة مجفف الشعر. ويمكنك التعرف على استخدامات أخرى غير تقليدية لمجفف الشعر من هنا.



5- تمرير منشفة رطبة:



افردي الملابس المراد كيها على طاولة أو أي سطح مسطح ثم غطيها بمنشفة رطبة، وابدئي بفرد الملابس بيديك بتحريكهما في اتجاه واحد من أعلى إلى أسفل، ثم اتركيها تجف تمامًا قبل ارتداء الملابس.



6- غلاية المياه:



لفرد بعض المناطق التي تجعدت في قميصكِ أو فستانكِ، اغلي القليل من الماء في الغلاية الكهربائية أو براد الشاي. ثم عرضي الأماكن التي تحتاج للكي للبخار المتصاعد من الغلاية.



7- بخاخ محلول الخل والماء:



رشي الملابس بمحلول مكون من الخل والماء على أن تكون كمية الماء أكبر من كمية الخل، واتركيها تجف في الهواء. ولا تقلقي ستزول رائحة الخل بعد جفاف الملابس.



إمارات نيوز