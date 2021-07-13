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بدعم من طيران الاحتلال الأمريكي… ميليشيا (قسد) تقتحم عدداً من القرى بريف الحسكة الجنوبي

تواصل ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها القمعية بحق الأهالي من سكان القرى والبلدات التي تحتلها ضمن مناطق الجزيرة السورية حيث اقدمت صباح اليوم على اقتحام عدد من قرى ريف الشدادي جنوب الحسكة واختطفت ثلاثة شبان.

وذكرت مصادر أهلية أن “ميليشيا قسد اقتحمت قرى عجاجه وعيدان بمحيط مدينة الشدادي في الريف الجنوبي للحسكة واختطفت ثلاثة شبان واقتادتهم إلى معسكرات للتجنيد القسري بهدف زجهم للقتال في صفوفها” ولفتت المصادر إلى أن “عمليات الاقتحام تزامنت مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي وتم تفتيش المنازل وترويع الأهالي في القرى المذكورة”.

وصعدت ميليشيا “قسد” الاعتداءات التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة حيث داهمت هذه الميليشيات أمس بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي وأقامت عدداً من الحواجز المسلحة داخلها واختطفت عدداً من الأهالي بينهم شبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة فيما اقتادت الشبان إلى معسكرات للتجنيد الإجباري لزجهم في القتال بصفوفها.