بداية متعثرة للخبز الذكي بـ حماة!

بيَّنَ مواطنون بحماة أن تطبيق توزيع الخبز بموجب البطاقة الالكترونية، بدأ بعثرات سببت لهم مشكلات بنقص الخبز.



وأوضحوا أن رسائل نصية وردتهم تعلمهم باستلامهم ربطتين أو ثلاث أو أربع ربطات من المعتمدين بأحياء الشريعة وغرب المشتل وضاحية أبي الفداء، فيما لم يستلموا سوى ربطة واحدة!. وأن المعتمدون تذرعوا عندما راجعهم المواطنون ليستفهموا عن سبب ذلك، بنقص الربطات المستلمة من الأفران الخاصة، التي لاتكفي حاجة الأسر، ما اضطر المواطنين لشراء الخبز من السوق السوداء بـ300 ـ 500 ليرة للربطة وزن 1 كغ فقط!.



مدير مشروع البطاقة الالكترونية بمحافظة حماة محمد باشوري، بيَّنَ أنه لا يجوز ذلك، فعلى المعتمد قطع البطاقة بعدد الربطات التي يسلمها للمواطن بغض النظر عن مخصصاته، فإذا كانت مخصصات المواطن 3 ربطات على سبيل المثال وسلمه المعتمد واحدة أو اثنتين فيجب أن يقطع له بالعدد الحقيقي.



وأوضح أن الرسالة النصية هي لإعلام المواطن بما استلمه، وإذا كانت الكمية المستلمة أقل مما ورد بالرسالة، فيجب عليه تقديم شكوى لمجلس المدينة إذا كان يستلم خبزه من لجنة الحي، وللمحافظة إذا كان يستلم من معتمد.



ولفت باشوري إلى أن عدد البطاقات العائلية الممنوحة بالمحافظة، بلغ حتى اليوم نحو 410 آلاف بطاقة، وللمركبات نحو 105 آلاف بطاقة.