بدءاً من الاثنين القادم.. الاكتتاب لإعادة تأهيل المنازل المتضررة بريف اللاذقية

أعلنت محافظة اللاذقية اليوم عن فتح باب تسجيل طلبات ترميم المنازل للسكان المقيمين والعائدين الذين تضررت منازلهم جراء الاعتداءات الإرهابية في عدد من القرى بريف اللاذقية الشمالي، ويأتي ذلك في إطار تسهيل العودة وتوفير متطلباتها امام المواطنين.



مدير مكتب الإغاثة في المحافظة المهندسة هالة أحمد أوضحت أن التسجيل سيبدأ الاثنين القادم بتاريخ ١٩ نيسان الجاري ولغاية ٢٢ من الشهر نفسه، وسيكون محدداً بالمنازل المتضررة في كل من غمام التابعة لبلدة ربيعة وزنزف التابعة لبلدة قسطل معاف وبلدية ميسلون ومدينة الحفة.



وأكدت أحمد أن مشروع الترميم مجاني بشكل كامل بدءاً من التسجيل وحتى الاستلام، وأن عملية الترميم تتم بالتعاون بين المحافظة ومنظمة الإسعاف الأولي الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشددة على أن المنزل مرة واحدة فقط، وستهمل الطلبات التي سبق أن تم ترميم منزل لصاحبها في تًجمع كان.



وعن كيفية تقديم الأوراق، بينت أحمد أنه يتم التقديم من قبل أصحاب العلاقة مباشرة، وتقتصر الأوراق المطلوبة على صورة عن الهوية الشخصية والبطاقة العائلية وإثبات الملكية.





باسل يوسف