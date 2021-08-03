بدء توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة بمعدل 50 ليتراً فقط

أعلنت "شركة محروقات" عن بدء توزيع مادة مازوت التدفئة عبر البطاقة الذكية العائلية لموسم 2021-2022، وبمعدل 50 ليتراً لكل عائلة وفي كافة المحافظات، (بدل 100 ليتر)، وأوضحت طرق التسجيل على المادة.



وقررت "محروقات" مؤخراً تطبيق آلية الرسائل على توزيع مازوت التدفئة وفي كل المحافظات، بحيث يسجل المواطن على المادة إلكترونياً، ثم ينتظر تلقي رسالة نصية بموعد استلام مخصصاته، وتكون مدة استلام الرسالة مرهونة بالكميات المتوفرة من المادة.



وفي شباط 2021، جرى تخفيض مخصصات المواطنين من مازوت التدفئة بمقدار النصف لتصبح 100 ليتر بدل 200 ليتر، وأعلنت الحكومة بعدها استمرار توزيع مازوت التدفئة حتى نهاية حزيران 2021، ليبدأ في تموز توزيع مخصصات عام 2022.



وكان يحق لكل عائلة تملك بطاقة ذكية الحصول على 400 ليتر مازوت سنوياً بالسعر المدعوم (قبل تخفيضها للنصف)، وتوزع عادة على دفعتين، الأولى تبدأ عادةً من آب وحتى نهاية العام، والثانية من مطلع العام الجديد وحتى 15 تموز.



ورفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حزيران 2021 سعر ليتر المازوت إلى 500 ليرة، ولكافة القطاعات العامة والخاصة، بعدما كان ليتر المازوت المخصص للتدفئة والنقل والزراعة والقطاع العام بـ180 ليرة، والليتر المخصص للمخابز بـ135 ليرة.